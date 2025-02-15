В Азербайджане будут установлены аккумуляторные системы хранения энергии

ОАО "Азерэнержи" планирует установить аккумуляторные системы хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems).

Как сообщает Report, акционерное общество уже приступило к подготовительным работам в данном направлении.

Предполагается, что стоимость проекта составит около 250 млн манатов.

Согласно оценкам Министерства энергетики Азербайджана, для интеграции 2 ГВт "зеленой энергии" Азербайджану необходима система хранения мощностью 250 МВт.