В Тегеране пройдет Третий Каспийский экономический форум

17-18 февраля в Тегеране состоится Форум экономического сотрудничества при участии премьер-министров прикаспийских стран, сообщает Trend.

Мероприятие пройдет под руководством первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Арифа. В форуме примут участие главы правительств России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Ожидается, что форум станет важной площадкой для обсуждения стратегических вопросов экономического взаимодействия, обмена опытом и укрепления сотрудничества между странами прикаспийского региона.