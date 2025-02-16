Нетаньяху: Израиль и США согласны, что у Ирана не может быть ядерного оружия

Израиль и США согласились в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме.

"Мы обсудили много тем, но ни одна из них не важнее Ирана. Израиль и Америка стоят плечом к плечу, сталкиваясь с угрозой Ирана. Мы согласны, что у аятолл не должно быть ядерного оружия", - сказал глава израильского кабмина.

Источник: ТАСС