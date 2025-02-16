Захарова: без России никакой Европы нет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией».

«Вам, не Европе, а Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия — это и есть Европа», — сказала она.

По ее словам, в РФ сохранены «истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены».

«Пока вы этого не сделаете, вместо концерта будет какофония», — добавила она.

Источник: ТАСС