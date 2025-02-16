Делегация США направляется в Саудовскую Аравию для переговоров
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News, что делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России.
«Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по национальной безопасности. У нас будут встречи по поручению президента», — сказал он.
Он выразил надежду, что у делегации «будет хороший прогресс в контексте России и Украины».
Уиткофф добавил, что не согласен с заявлениями о том, что Украина не участвует в переговорах.
Источник: Gazeta.ru
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