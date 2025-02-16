Делегация США направляется в Саудовскую Аравию для переговоров

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News, что делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России.

«Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по национальной безопасности. У нас будут встречи по поручению президента», — сказал он.

Он выразил надежду, что у делегации «будет хороший прогресс в контексте России и Украины».

Уиткофф добавил, что не согласен с заявлениями о том, что Украина не участвует в переговорах.

Источник: Gazeta.ru