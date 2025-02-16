Обнародована фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 10:00 16 февраля погодные условия в стране в основном оставались без осадков, однако в первой половине дня 15 февраля в некоторых районах периодически выпадали осадки.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в горных районах шел снег. Высота снежного покрова составила: в Лерике – 18 см, в Грызах – 16 см, в Шахдаге – 9 см, в Шахбузе – 7 см, в Дашкесане – 3 см, в Гусаре (Лаза) – 2 см, в Халтане и Ярдымлы – 1 см.

Дул западный ветер. В соответствии с "желтым" предупреждением его скорость достигала 18 м/с в Садараке, Дашкесане и Гобустане, в Баку и на Абшеронском полуострове усиливалась до 15 м/с.

Туман наблюдается в Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гедабее, Балакене, Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Джафархане, Лерике и Агдаме. Видимость в тумане ограничена до 500-1000 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове – 6°C тепла, в районах Арана – до 4°C тепла, в Нахчыванской АР – до -8°C, в горных районах – до -14°C.