ЕС работает над новым пакетом военной помощи Украине

Европейские чиновники работают над согласованием нового крупного пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что о новом пакете военной помощи могут объявить после парламентских выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля.

До этого премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать российско-украинский конфликт, заявил о необходимости передачи Киеву военной помощи.

Источник: Gazeta.ru