В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО

В столице Франции алжирцы провели акцию протеста против колониальной политики этой страны.

Участники призвали французское правительство официально признать военные преступления, совершенные в Алжире.

Протестующие назвали бесчеловечным экспонирование черепов казненных алжирских борцов, отдавших жизни за независимость, в парижском музее. Они потребовали вернуть черепа обезглавленных солдат Алжиру.

Участники акции также напомнили о ядерных испытаниях, проведенных Францией в Алжире, в результате которых погибли тысячи людей, а местное население подверглось принудительной депортации. Протестующие заявили, что Франция ограбила страну, присвоив ее материальные и культурные ценности.

Демонстранты потребовали от Франции официального признания совершенных военных преступлений.

Источник: Report