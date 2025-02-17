В Баку приостановлена деятельность отеля – ФОТО – ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны в рамках своих полномочий.

В этом контексте, во время проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в отеле «Continental», расположенном по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, улица Ахмеда Раджабли, дом 13, было выявлено множество нарушений в области пожарной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Эти нарушения представляют прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и интересов государства в отношении имущества - таким образом, сложившаяся ситуация показала, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что возникший там пожар быстро распространится, сделав катастрофу неизбежной.

В связи с выявленными грубыми нарушениями требований норм и правил пожарной безопасности в отеле «Continental», было принято решение о приостановке деятельности данного объекта - копия этого решения была передана представителю объекта.