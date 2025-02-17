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Экс-премьера Грузии закидали яйцами в Тбилисском аэропорту

First News Media13:55 - Сегодня
Экс-премьера Грузии закидали яйцами в Тбилисском аэропорту

Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария встретили оскорбительными криками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту, сообщает «Sputnik Грузия».

Кадры инцидента распространились в социальной сети и в СМИ. В видеокадрах также слышно, как Гахария называют агентом и предателем родины.

По информации пресс-службы партии, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии.

За последнее время это уже второй инцидент с участием Гахария. Ранее прокуратура присвоила оппозиционеру статус пострадавшего. Речь идет о инциденте между Гахария и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрия Самхарадзе, который произошел 14 января в фойе гостиницы "Шератон" в Батуми.

Тогда на распространенных в СМИ кадрах было видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны Самхарадзе.
После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера был перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Оппозиционер покинул клинику по собственному желанию.

Источник: «Sputnik Грузия».

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