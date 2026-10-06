СМИ: Джиган пропускает терапию в израильском рехабе и возвращается туда в тяжелом состоянии

Российский рэпер Джиган, проходящий лечение в реабилитационном центре в Израиле, регулярно покидает территорию учреждения и пропускает групповые занятия с психологом.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

По данным издания, один из таких случаев произошел 1 октября. В 15:00 артист покинул центр вместе с сотрудником учреждения, а позже пересел в автомобиль к знакомому и отправился за пределы реабилитационного центра. В результате он пропустил запланированные на 15:00 и 20:30 терапевтические сессии.

Около 23:00 за Джиганом выехала сотрудница центра. Спустя примерно полтора часа его доставили обратно. Как утверждает Mash, рэпер находился в тяжелом состоянии: спал в автомобиле, не мог самостоятельно открыть дверь и вспомнить пароль для входа на территорию - в общей сложности Джиган отсутствовал в центре более 10 часов.

Mash также сообщает, что некоторые пациенты учреждения употребляют алкоголь и запрещенные вещества за его пределами, несмотря на установленный запрет. По информации издания, руководство центра якобы знает об этих случаях и не препятствует им.

Сейчас в центре находятся 18 пациентов, а Джиган проходит терапию уже третий месяц.

Отмечается, что сотрудники учреждения отказались комментировать журналистам информацию о нарушениях режима и вызвали полицию.

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