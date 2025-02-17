Скончался экс-министр юстиции Ильяс Исмаилов

Скончался экс-министр юстиции Азербайджана, председатель партии «Адалят» Ильяс Исмаилов, сообщили родственники политика.

И.Исмаилов скончался 17 февраля в реанимационном отделении Центральной клинической больницы, где проходил лечение.

Ильяс Исмаилов родился 20 марта 1938 года в Товузском районе. В 1985-1990 годах работал генеральным прокурором, в 1992-1995 годах - министром юстиции. Был депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов.

С 2001 года он возглавлял партию «Адалят».

Источник: Report