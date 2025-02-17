 Сахиба Гафарова: Парламенты Азербайджана и Беларуси успешно сотрудничают в международных организациях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сахиба Гафарова: Парламенты Азербайджана и Беларуси успешно сотрудничают в международных организациях

First News Media16:34 - Сегодня
Сахиба Гафарова: Парламенты Азербайджана и Беларуси успешно сотрудничают в международных организациях

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в нашей стране Дмитрием Пиневичем.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, в ходе беседы было выражено удовлетворение существованием дружественных связей, основанных на доверии между нашими народами и странами. В развитии связей между Азербайджаном и Беларусью была подчеркнута важная роль отношений президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Отмечалось, что благодаря политической воле глав государств, а также диалогу на высоком уровне и тесным взаимным контактам в последний период наши связи получили дальнейшее развитие и вышли на качественно новый уровень. В настоящее время Азербайджан и Беларусь сотрудничают во многих сферах.

На встрече также была отмечена важная роль законодательных органов в развитии отношений. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, напомнив о своем официальном визите в Беларусь, также подчеркнула, что между руководителями парламентов и нашими депутатами существуют тесные контакты. Сообщалось, что наши законодательные органы успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в международных парламентских организациях.

Председатель парламента Сахиба Гафарова пожелала послу успехов в его дипломатической деятельности в нашей стране.

Отметив, что для него честь быть назначенным послом в Азербайджане, Дмитрий Пиневич подчеркнул высокий уровень гостеприимства и внимания, оказанного ему в нашей стране, и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Беларусью.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
204

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев продлил приостановку проверок в сфере предпринимательства

Политика

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Сирии

Xроника

Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Политика

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Сирии

Сахиба Гафарова: Парламенты Азербайджана и Беларуси успешно сотрудничают в международных организациях

Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

В Баку демонтирована вывеска со здания, где располагался «Русский дом» - ВИДЕО

Президент Сомали прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

МИД Азербайджана и Турции провели политические консультации

Последние новости

Свыше 3 тыс человек переехали в Азербайджан на постоянное место жительства

Сегодня, 19:00

Численность населения Азербайджана увеличилась

Сегодня, 18:45

Член азербайджанской общины награждена сертификатами в США - ФОТО

Сегодня, 18:30

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу завоевала серебряную медаль на международном турнире

Сегодня, 18:20

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Сирии

Сегодня, 18:06

Зеленский едет в Турцию

Сегодня, 18:00

Азербайджанские кинематографисты принимают участие в Берлинском международном кинофестивале

Сегодня, 17:58

Дубай принял 18,72 млн туристов в 2024 году - ФОТО

Сегодня, 17:51

Выступление Тимура Ганифаева на Səs Azərbaycan вошло в число лучших слепых прослушиваний мира – ВИДЕО

Сегодня, 17:42

В результате ДТП в Сабунчинском районе вышел из строя светофор – ВИДЕО

Сегодня, 17:32

Метеочувствительным на заметку: Ожидается магнитная буря

Сегодня, 17:22

Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Сегодня, 17:10

Поддельный алкоголь унес жизни 54 человек в Анкаре

Сегодня, 17:09

Баку станет комфортнее: Разрабатывается новая программа благоустройства

Сегодня, 17:02

Власти Армении провалили работу со странами ОДКБ - Кочарян

Сегодня, 16:52

Замглавы МИД РФ обсудил с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня, 16:46

Зеленский: Украина не признает результаты переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Сегодня, 16:40

Сахиба Гафарова: Парламенты Азербайджана и Беларуси успешно сотрудничают в международных организациях

Сегодня, 16:34

В Азербайджане применят новые штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями

Сегодня, 16:27

В Азербайджане будут штрафовать продавцов аптек за непредоставление потребителю сведений о лекарствах и их ценах

Сегодня, 16:20
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31