Сахиба Гафарова: Парламенты Азербайджана и Беларуси успешно сотрудничают в международных организациях

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в нашей стране Дмитрием Пиневичем.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и по связям с общественностью парламента, в ходе беседы было выражено удовлетворение существованием дружественных связей, основанных на доверии между нашими народами и странами. В развитии связей между Азербайджаном и Беларусью была подчеркнута важная роль отношений президентов двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Отмечалось, что благодаря политической воле глав государств, а также диалогу на высоком уровне и тесным взаимным контактам в последний период наши связи получили дальнейшее развитие и вышли на качественно новый уровень. В настоящее время Азербайджан и Беларусь сотрудничают во многих сферах.

На встрече также была отмечена важная роль законодательных органов в развитии отношений. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, напомнив о своем официальном визите в Беларусь, также подчеркнула, что между руководителями парламентов и нашими депутатами существуют тесные контакты. Сообщалось, что наши законодательные органы успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в международных парламентских организациях.

Председатель парламента Сахиба Гафарова пожелала послу успехов в его дипломатической деятельности в нашей стране.

Отметив, что для него честь быть назначенным послом в Азербайджане, Дмитрий Пиневич подчеркнул высокий уровень гостеприимства и внимания, оказанного ему в нашей стране, и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Беларусью.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.