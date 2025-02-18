Обрушение шахты в Казахстане: на поверхность вытащили тела семи горняков, создана правительственная комиссия - ОБНОВЛЕНО
МЧС Казахстана утром 18 февраля сообщил, что спасатели сначала нашли тела семи горняков, погибших в результате обрушения горной массы на шахто-проходческом тресте рудника «Жомарт» в Жанааркинском районе Улытауской области.
Как передают казахстанские СМИ со ссылкой на МЧС страны, тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В МЧС отметили, что обстоятельства происшествия уточняются.
О трагедии поздно вечером 17 февраля сообщила сама корпорация «Казахмыс», которая ведет разработку шахт. На руднике «Жомарт» добывают медно-сульфидную руду.
«По предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников корпорации «Казахмыс». Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», – уточнили в компании.
«Семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 млн тенге на организацию похорон. Также предусмотрены оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи», – добавили в компании.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих.
В правительстве Казахстана создали специальную комиссию в связи с обрушением шахты в области Улытау. Ее возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
21:40 17.02.2025
Обрушение шахты произошло в Улытауской области Казахстана на руднике Жомарт, в результате семеро горняков оказались под завалами, связи с ними нет.
Как передает ТАСС, об этом сообщили в группе компаний «Казахмыс», которая ведет разработку шахт.
«17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет», - говорится в заявлении.
В компании отметили, что на месте проводятся аварийно-спасательные работы.