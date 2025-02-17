 Хакан Фидан: Турция предложила России и Украине провести переговоры на ее территории | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хакан Фидан: Турция предложила России и Украине провести переговоры на ее территории

First News Media09:23 - Сегодня
Хакан Фидан: Турция предложила России и Украине провести переговоры на ее территории

Турция вновь предложила РФ и Украине провести переговоры на ее территории, Анкара считает, что с европейскими странами необходимо консультироваться при попытках урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы предлагаем обеим сторонам провести переговоры на нашей территории, но есть некоторые специфические моменты... Обе стороны и США сейчас на этапе предварительных переговоров. У меня создалось впечатление, что США сейчас разрабатывают мирный план", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя заявления ряда европейских лидеров о том, что при проведении переговоров по Украине необходимо консультироваться и с ЕС, Фидан отметил, что они "в чем-то правы".

"С Европой нужно консультироваться, они должны участвовать в этих усилиях, как и Турция. Мы признаем их право быть за столом переговоров, но к сожалению не наблюдаем того же с их стороны - чаще всего они не говорят о том, что у Турции есть право участвовать в переговорном процессе", - отметил министр.

Фидан подчеркнул, что Анкара может предложить участникам переговоров больше, чем ряд других игроков, так как у Турции тесные связи и с Москвой, и с Киевом.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
263

Актуально

Xроника

Утверждено азербайджано-турецкое соглашение в области туризма

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Xроника

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в ...

Политика

Преступление против человечности: Сегодня годовщина трагедии в Гарадаглы

В мире

Роберт Кочарян увидел в призыве Трампа новые возможности для Армении

В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО

В Израиле заявили, что не допустят создания палестинского государства

Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Армении адвокаты объявили забастовку

Маск из-за объемов работы стал ночевать в Белом доме

В Лондоне осудили экс-посла Азербайджана за «сексуальное насилие»

Зеленский не согласился передать США права на 50% ископаемых Украины - СМИ

Последние новости

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 14:00

Утверждено азербайджано-турецкое соглашение в области туризма

Сегодня, 13:49

«Женская горячая линия» опубликовала итоги 2024 года

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в области статистики

Сегодня, 13:40

В Агджабеди мать и четверо детей отравились угарным газом

Сегодня, 13:26

В Баку приостановлена деятельность отеля – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 13:08

Роберт Кочарян увидел в призыве Трампа новые возможности для Армении

Сегодня, 13:05

В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО

Сегодня, 13:02

В Израиле заявили, что не допустят создания палестинского государства

Сегодня, 12:58

Международная федерация дзюдо дала высокую оценку турниру «Большой шлем» в Баку

Сегодня, 12:55

Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2025»

Сегодня, 12:48

Экс-президент Армении: Пашинян «переобуется» в пользу России

Сегодня, 12:41

Опубликован список 100 компаний, уплативших наибольшие налоги в Азербайджане в 2024 году- ФОТО

Сегодня, 12:40

Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:21

Разборки фанатов перед матчем «Нефтчи» - «Карабах»: Есть задержанные - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

При поддержке Банка ABB бизнес-лидеры тюркских государств собрались в Баку

Сегодня, 12:01

Телеканал Euronews: Баку вновь подтвердил свой статус столицы мирового дзюдо!

Сегодня, 11:57

В Азербайджане в 2024 году 58 мужчин столкнулись с гендерным насилием

Сегодня, 11:55

Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

Сегодня, 11:51

Коллегия адвокатов обвинила сериал «Əqrəb mövsümü» в нарушении закона и подрыве репутации профессии адвоката – ВИДЕО

Сегодня, 11:47
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31