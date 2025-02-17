Хакан Фидан: Турция предложила России и Украине провести переговоры на ее территории

Турция вновь предложила РФ и Украине провести переговоры на ее территории, Анкара считает, что с европейскими странами необходимо консультироваться при попытках урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы предлагаем обеим сторонам провести переговоры на нашей территории, но есть некоторые специфические моменты... Обе стороны и США сейчас на этапе предварительных переговоров. У меня создалось впечатление, что США сейчас разрабатывают мирный план", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя заявления ряда европейских лидеров о том, что при проведении переговоров по Украине необходимо консультироваться и с ЕС, Фидан отметил, что они "в чем-то правы".

"С Европой нужно консультироваться, они должны участвовать в этих усилиях, как и Турция. Мы признаем их право быть за столом переговоров, но к сожалению не наблюдаем того же с их стороны - чаще всего они не говорят о том, что у Турции есть право участвовать в переговорном процессе", - отметил министр.

Фидан подчеркнул, что Анкара может предложить участникам переговоров больше, чем ряд других игроков, так как у Турции тесные связи и с Москвой, и с Киевом.

Источник: РИА Новости