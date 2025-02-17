В Израиле заявили, что не допустят создания палестинского государства

Израиль не согласится на создание палестинского государства, так как это поставит под угрозу его собственное существование.

С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац на встрече с американской делегацией, в которую вошли несколько сенаторов и заместитель спецпредставителя США на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

«Израиль никогда не согласится на создание палестинского государства, которое поставит под угрозу его существование. Приоритеты Израиля ясны: предотвращение получения ядерного оружия Ираном, освобождение всех заложников, ликвидация ХАМАС в Газе, а после этого - соглашение [о нормализации] с Саудовской Аравией», - сказал Кац, чьи высказывания распространила его пресс-служба. Глава Минобороны добавил, что «план Трампа относительно Газы - единственный, который может гарантировать безопасность жителей Израиля после событий 7 октября [2023 года]».

Источник: ТАСС