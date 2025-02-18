В МИД РФ исключили роль ЕС в переговорах по украинскому урегулированию

Роль Евросоюза в урегулировании конфликта в Украине исключена. Европа должна прекратить поставки вооружений Киеву, если хочет за стол переговоров.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«На сегодняшний день страны ЕС и европейцы требуют почему-то места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за этим столом находились», - сказал заместитель министра.

Он напомнил о стремлении ЕС «нанести стратегическое поражение России». «Это исключает какую-либо роль ЕС и европейских стран в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него, - добавил Грушко. - Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание всяческой военной и иной поддержки киевскому режиму».

Источник: ТАСС