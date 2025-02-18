Украина ожидает, что Европа быстро назначит представителя для мирных переговоров с РФ, заявили в Киеве

«Европе необходимо быстро определиться, кто будет представлять ее на переговорах по завершению войны России против Украины. Важную роль будет играть должность такого человека», - заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии Bloomberg.

«Это (назначение представителя Европы на переговорах) должно быть быстро принятое решение. Надеюсь, сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», - подчеркнул Жовква.

Он уточнил, что такой представитель должен быть на уровне лидера, чтобы иметь такой же статус, как президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По его словам, он в этом очень заинтересован, поскольку Украине нужны справедливые партнеры.

Участие Европы в переговорах поддерживал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Европа "должна завоевать место за столом переговоров".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже высказывает уверенность в том, что она будет участвовать в переговорах по Украине.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что представители Европы не будут "физически сидеть" за столом переговоров. При этом их интересы будут учтены.

Источник: РБК-Украина