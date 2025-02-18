Россия и США договорились о нормализации работы дипмиссий

Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий, сообщили в госдепе.

«Принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий», - говорится в заявлении официального представителя госдепа.

США и Россия в ходе встречи договорились также о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта в Украине, сообщила пресс-служба госдепартамента.

«Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта в Украине», – говорится в распространенном заявлении госдепа.

Источник: РИА Новости