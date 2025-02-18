Раскрыта повестка переговоров Эрдогана и Зеленского

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин разместил в социальной сети публикацию относительно визита президента Украины в Турцию.

По его словам, во время переговоров будут рассмотрены уровень стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех аспектах, Стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 18 февраля в президентском комплексе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом. В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. В рамках визита также состоится обмен мнениями по последним событиям в Украине и другим региональным и глобальным вопросам», - отметил Фахреттин Алтун.

Источник: Anadolu