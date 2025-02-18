РФ готова помочь Ирану в решении вопросов по ядерной программе Тегерана

Москва готова оказать содействие Тегерану в решении проблем, связанных с иранской ядерной программой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их, в том числе оказывать помощь в решении важнейших проблем, включая ядерную программу», - отметил Песков в интервью агентству IRNA.

По его словам, вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, должны быть решены путем переговоров.

«Мы убеждены, что при наличии политической воли со стороны всех участников переговорного процесса вопрос ядерной программы Ирана может и должен быть решен путем дипломатии», - сказал Песков.

Источник: ТАСС