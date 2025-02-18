РФ готова помочь Ирану в решении вопросов по ядерной программе Тегерана
Москва готова оказать содействие Тегерану в решении проблем, связанных с иранской ядерной программой.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их, в том числе оказывать помощь в решении важнейших проблем, включая ядерную программу», - отметил Песков в интервью агентству IRNA.
По его словам, вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, должны быть решены путем переговоров.
«Мы убеждены, что при наличии политической воли со стороны всех участников переговорного процесса вопрос ядерной программы Ирана может и должен быть решен путем дипломатии», - сказал Песков.
Источник: ТАСС
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