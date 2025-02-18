В Шамкире жена ранила мужа и сбежала с другим мужчиной - ВИДЕО

В Шамкирском районе Азербайджана женщина нанесла ножевое ранение мужу, с которым прожила 16 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, инцидент зафиксирован в селе Гасымалылар.

Согласно информации, в семье часто возникали конфликты, и во время очередной ссоры женщина ударила супруга ножом.

Пострадавший Намаз Джафаров утверждает, что причиной произошедшего стало решение жены покинуть дом, чтобы открыть пекарню с другим мужчиной.

«Я просил ее не уходить, но она не послушалась. Из-за этого мы поссорились, и она ударила меня ножом», - сказал он.

Мать потерпевшего Диляра Джафарова, в свою очередь, заявила, что пыталась отговорить невестку от этого шага: «Я говорила ее родителям, что ваша дочь поступает неправильно, нужно поговорить с ней, но никто не вмешался. О том, что она ранила моего сына, я узнала только утром, когда мне позвонили из полиции. Она забрала деньги и сбежала с другим мужчиной».

В Министерстве внутренних дел сообщили, что сотрудники Шамкирского районного отдела полиции задержали подозреваемую и передали ее следственным органам.

«По факту назначена соответствующая экспертиза, расследование продолжается. Правовая оценка будет дана на основании заключения экспертизы и результатов следствия», - заявили в ведомстве.