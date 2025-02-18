Песков: Переговоры РФ с США не повлияют на сотрудничество Москвы и Тегерана

Запуск российско-американских переговоров не окажет влияния на дальнейшее сотрудничество Москвы и Тегерана.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Процесс взаимодействия Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», - ответил Песков на вопрос корреспондента IRNA о позиции Кремля в случае, если президент США Дональд Трамп потребует от России прекратить сотрудничество с Ираном.

Источник: ТАСС