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Распространено совместное заявление комиссий по международным отношениям ТЮРКПА

First News Media22:42 - 18 / 02 / 2025
Распространено совместное заявление комиссий по международным отношениям ТЮРКПА

В Стамбуле завершилось второе заседание комиссий по международным отношениям Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА). По итогам заседания подписано заявление о предстоящих мероприятиях.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, согласно заявлению, заседание комиссий парламентов тюркских государств по международным отношениям будет проводиться под патронажем ТЮРКПА регулярно, не менее одного раза в год. На каждой встрече будут определяться место и дата проведения очередного заседания. В работе заседаний будут принимать участие комиссии по международным отношениям парламентов стран-членов, стран-наблюдателей и стран-гостей ТЮРКПA, генеральные секретари Организации тюркских государств (ОТГ) и TЮРКПА. По итогам каждой встречи будет обнародовано совместное заявление.

Согласно документу, цель этих встреч – усиление сотрудничества между комиссиями по международным отношениям в рамках реализации заявлений саммитов ОТГ и основных целей ТЮРКПА. Среди приоритетных задач – обсуждение важных международных вопросов, касающихся тюркского мира, и выработка общей позиции по ним, оценка конкретных возможностей сотрудничества между странами-участницами и развитие взаимодействия с международными организациями, в первую очередь с парламентскими структурами.

На заседании достигнута договоренность о необходимости активного участия тюркских государств в международных платформах, регулирующих совершенствование и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, с учетом сохранения культурных ценностей тюркского мира.

В рамках встречи состоялись панельные дискуссии по таким темам, как «Глобальные и региональные процессы: российско-украинский и израильско-палестинский конфликты, текущая ситуация на Южном Кавказе и в Сирии, геополитическая оценка последних событий в области технологий, включая искусственный интеллект» и «Темы, представляющие интерес для тюркского мира, и парламентская дипломатия».

В ходе панельных дискуссий генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сюрейя Эр представил доклад на тему «Парламентская ассамблея тюркских государств: солидарность, единство и общие цели».

Были обсуждены следующие вопросы: «Области, в которых парламентская дипломатия может быть использована более эффективно», «Как комиссии по международным отношениям могут способствовать вопросам, касающимся тюркского мира?», «Приоритизация и ускоренное принятие в парламентах международных документов, касающихся тюркского мира».

Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

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