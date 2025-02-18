Турецкий аэропорт приостановил вылет и прием самолетов из-за НЛО

В аэропорту турецкого города Газиантеп ввели ограничения на прием и вылет самолетов из-за сообщений о светящемся неопознанном объекте в небе.

Об этом пишет газета T24.

«В аэропорту Газиантепа около 22:00 пилоты заметили на высоте примерно 10 000 футов светящийся неопознанный объект и сообщили об этом в диспетчерскую службу воздушного движения. Поскольку объект не отображался на радарах, а двое пилотов подали официальный отчет, в аэропорту были приостановлены взлеты и посадки самолетов.

Точная природа источника света пока не установлена, однако сообщается, что воздушное движение возобновится после подтверждения того, что неопознанный объект не представляет угрозы, пишет издание.