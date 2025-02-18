Топ-10 богатейших людей мира возглавил Илон Маск

По состоянию на февраль 2025 года топ-10 богатейших людей мира возглавил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого составило $383 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его версии, на втором месте находится глава Meta Марк Цукерберг - $250 млрд. Далее идут основатель Amazon Джефф Безос с $242 млрд, сооснователь Oracle Ларри Эллисон - $213 млрд, президент Группы компаний LVMH Бернар Арно - $183 млрд.

В список также включены сооснователь Microsoft Билл Гейтс - $159 млрд, соучредитель Google Ларри Пейдж, его состояние оценивается в $151 млрд, председатель Совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт - $147 млрд, соучредитель Google Сергей Брин - $145 млрд, экс-глава Microsoft Стив Балмер - $121 млрд.