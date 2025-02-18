Грузию после начала украинского конфликта внешние силы подталкивали к войне с Россией, оставляя республику один на один с ядерной державой.

Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью радиостанции Radio Courtoisie.

«Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали: «Давайте, мы вам оружие предоставим». Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это. Возникает вопрос: «Грузия должна была участвовать в этой войне?» - сказал Кавелашвили.

Как отметил глава Грузинского государства, такие призывы звучали с первого дня после начала боевых действий в Украине.

«Нас призывали присоединиться к санкциям, послать добровольцев [в Украину] и поддержать войну, в то время как мы не являемся ни членами НАТО, ни Евросоюза», - добавил президент.

Он подчеркнул, что в отстаивании национальных интересов властям Грузии помог народ. Кавелашвили раскритиковал действия экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Однажды история признает, что мы спасли страну. Мы должны были говорить правду нашим гражданам. Жаль, что тогда президент Зурабишвили стояла за спиной Молдовы и Украины», - заключил Кавелашвили.

Источник: ТАСС