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Последний пострадавший в авиакатастрофе самолета AZAL выписан из больницы

Фаига Мамедова15:16 - Сегодня
Последний пострадавший в авиакатастрофе самолета AZAL выписан из больницы

Все пострадавшие в результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), проходившие лечение в Yeni Klinika, были выписаны.

Как сообщили 1news.az в клинике, последняя пациентка, перенесшая операцию и находившаяся в реанимации, переведена в Центр медицинской реабилитации для дальнейшего лечения.

Ранее двое пациентов были выписаны для прохождения амбулаторного лечения, а еще один пострадавший, который по собственному желанию был переведен в Балакенскую центральную районную больницу, также выписан домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Их состояние оценивается как стабильное.

В клинике подчеркнули, что здоровье каждого пациента, направленного на амбулаторное лечение, находится под контролем участковых врачей по месту жительства.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 выжили. Согласно предварительному отчету, авиалайнер потерпел крушение из-за физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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