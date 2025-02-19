Завершилось судебное разбирательство по уголовному делу Фуада Мурадова, обвиняемого в шантаже семерых человек и представлявшего в качестве руководителя «Движения национальных фидаинов».

Согласно информации Qafqazinfo, на последнем судебном заседании в Гянджинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор.

Согласно решению суда, Фуад Мурадов приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы.

Отметим, что Мурадов был арестован в октябре 2023 года Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД АР.