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Танзила Нарбаева: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился восхитительных успехов - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
Танзила Нарбаева: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился восхитительных успехов - ФОТО

19 февраля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в проходящей в Баку 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова, отметив на встрече, что Азербайджан и Узбекистан являются дружественными и братскими странами, сказала: «Нас объединяют общая история, культурные ценности. Сегодня под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы государства Узбекистана Шавката Мирзиёева отношения между двумя странами успешно развиваются. Такая близость между нашими странами проявляется также в политической, экономической, культурной и других сферах».

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что на фоне происходящих в мире сложных политических процессов развитие наших отношений служит общим интересам двух народов. Отмечалось, что дружба глав государств вносит важный вклад в дальнейшее укрепление наших взаимных связей.

С. Гафарова довела до внимания, что осуществление Узбекистаном строительства школы в освобожденном от оккупации Физулинском районе Азербайджана получило высокую оценку в нашей стране, и констатировала, что это служит проявлением братского отношения.

Председатель Милли Меджлиса также с удовлетворением говорила об успешном развитии сотрудничества между законодательными органами, подчеркнула особую роль межпарламентских групп дружбы, действующих в парламентах Азербайджана и Узбекистана, в этой области.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева поблагодарила за приглашение на сессию АПА.

Гостья сказала, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился восхитительных успехов. Мероприятия, проводимые по инициативе Азербайджана, носят глобальный характер. Танзила Нарбаева высоко оценила организацию и проведение Азербайджаном на высоком уровне такого важного глобального мероприятия, как СОР29. Она сообщила о предстоящем проведении в Узбекистане 150-й Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза и выразила уверенность в том, что делегация Азербайджана также примет участие в заседании.

Гостья констатировала, что близкие личные отношения глав государств оказывают влияние и на наши парламенты. А близость языков и культур закладывает прочную основу дальнейшего углубления сотрудничества. Танзила Нарбаева отметила, что опыт Азербайджана в Движении неприсоединения представляет большое значение и для Узбекистана.

В ходе беседы гостья подчеркнула, что в период руководства организацией Азербайджан проделал носящую глобальный характер важную работу для институционального развития Движения неприсоединения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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