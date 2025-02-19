В Ватикане репетируют похороны Папы Римского - ФОТО
Швейцарские гвардейцы, официальная охрана Папы Римского Франциска, начали репетировать похороны понтифика.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила сегодня швейцарская газета Blick.
По данным издания, в корпусе гвардейцев введен комендантский час. Ранее издание Politico со ссылкой на двух неназванных лиц сообщило, что глава Римско-католической церкви сказал им, что “может не справиться в этот раз”.
Сообщение швейцарской газеты последовало на следующий день после того, как пресс-служба Ватикана признала, что у папы Франциска началось воспаление легких, пишет “Коммерсант”.
Понтифик был госпитализирован на прошлой неделе. Первоначально говорилось об инфекции дыхательных путей после бронхита, затем Ватикан сообщил, что состояние папы ухудшилось: у него была выявлена полимикробная инфекция дыхательных путей.