В Ватикане репетируют похороны Папы Римского - ФОТО

Швейцарские гвардейцы, официальная охрана Папы Римского Франциска, начали репетировать похороны понтифика.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила сегодня швейцарская газета Blick.

По данным издания, в корпусе гвардейцев введен комендантский час. Ранее издание Politico со ссылкой на двух неназванных лиц сообщило, что глава Римско-католической церкви сказал им, что “может не справиться в этот раз”.

Сообщение швейцарской газеты последовало на следующий день после того, как пресс-служба Ватикана признала, что у папы Франциска началось воспаление легких, пишет “Коммерсант”.

Понтифик был госпитализирован на прошлой неделе. Первоначально говорилось об инфекции дыхательных путей после бронхита, затем Ватикан сообщил, что состояние папы ухудшилось: у него была выявлена полимикробная инфекция дыхательных путей.