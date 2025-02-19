У студента на экзамене обнаружили очки с мини-камерой - ВИДЕО

Во время проведения вступительного экзамена в магистратуру внимательный наблюдатель заметил у одного из студентов очки с мини-камерой, передающее устройство и наушники, что является серьезным нарушением законодательства.

В связи с этим были незамедлительно приняты меры, нарушителя отстранили от дальнейшего участия в тестировании.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в связи с этим Государственный экзаменационный центр выпустил официальное предупреждение для всех участников экзамена.

В нем, в частности, говорится, что лица, отстраненные от экзамена за использование запрещенных устройств, теряют право на повторную сдачу. Более того, все их предыдущие результаты аннулируются.

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