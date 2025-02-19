Дания выделит дополнительные 7 млрд долларов на оборону

Дания в 2025 и 2026 годах выделит дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) на развитие обороны страны.

Как передает Reuters, об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

«Есть только одно послание министру обороны: покупайте, покупайте, покупайте. <...> Единственное, что сейчас важно, - это скорость», - передает ее слова агентство. Основная часть средств будет направлена на модернизацию систем противовоздушной обороны, сообщает агентство.