Глава МИД Украины: Никто не может заставить Украину сдаться
Никто не может заставить Украину сдаться, мы отстоим право на существование.
Как передает UNİAN, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.
По его словам, Украина выдержала самую ужасную военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны.
"Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - отметил глава МИД.
Отметим, что президент Дональд Трамп обвинял президента Украины в растрате помощи США и в создании диктатуры.
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