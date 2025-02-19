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Глава МИД Украины: Никто не может заставить Украину сдаться

First News Media23:40 - 19 / 02 / 2025
Глава МИД Украины: Никто не может заставить Украину сдаться

Никто не может заставить Украину сдаться, мы отстоим право на существование.

Как передает UNİAN, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, Украина выдержала самую ужасную военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны.

"Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - отметил глава МИД.

Отметим, что президент Дональд Трамп обвинял президента Украины в растрате помощи США и в создании диктатуры.

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