Глава МИД Украины: Никто не может заставить Украину сдаться

Никто не может заставить Украину сдаться, мы отстоим право на существование.

Как передает UNİAN, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, Украина выдержала самую ужасную военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны.

"Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - отметил глава МИД.

Отметим, что президент Дональд Трамп обвинял президента Украины в растрате помощи США и в создании диктатуры.