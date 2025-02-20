 Азербайджан остается стабильным рынком для реализации0 грузинской продукции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджан остается стабильным рынком для реализации0 грузинской продукции

First News Media00:00 - Сегодня
Азербайджан остается стабильным рынком для реализации0 грузинской продукции

В январе 2025 года Азербайджан стал вторым крупным партнером Грузии по экспорту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на предварительные данные Национальной статистической службы Грузии.

Согласно информации, общий экспорт Грузии вырос на 19,3% и достиг 403,9 млн долларов США. Импорт Азербайджана из Грузии составил 46,2 млн долларов.

В целом, в январе 2025 года доля СНГ в экспорте Грузии составила 64,2%.

При этом продажи на некоторых основных экспортных рынках Грузии – России, Турции и Китае – снизились. В то же время Азербайджан остается одним из стабильных рынков для реализации грузинской продукции.

Поделиться:
155

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания ...

Общество

Азербайджан остается стабильным рынком для реализации0 грузинской продукции

Общество

Полностью соблюдаются требования радиационной безопасности - МЧС отреагировало ...

Xроника

Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана - ФОТО

Общество

Азербайджан остается стабильным рынком для реализации0 грузинской продукции

В Самухе два человека утонули в Куре

Полностью соблюдаются требования радиационной безопасности - МЧС отреагировало на жалобы жителей дома на нарушения в деятельности клиники HARMONY

На надгробии Мухаммеда Физули отражено, что он является азербайджанским поэтом - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Можно ли наследовать пенсионный капитал в Азербайджане? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Погода на четверг: В Баку ожидается снег

Скончалась 33-летняя азербайджанская художница Марьям Алакбарли

Стало известно о состоянии пострадавших в серьезном ДТП в Уджарском районе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджан остается стабильным рынком для реализации0 грузинской продукции

Сегодня, 00:00

Глава МИД Украины: Никто не может заставить Украину сдаться

19 / 02 / 2025, 23:40

Дания выделит дополнительные 7 млрд долларов на оборону

19 / 02 / 2025, 23:20

Борис Джонсон стал брать деньги за фотографии с собой

19 / 02 / 2025, 23:00

В Самухе два человека утонули в Куре

19 / 02 / 2025, 22:40

ХАМАС передаст Израилю тела погибших заложников

19 / 02 / 2025, 22:20

В Ватикане репетируют похороны Папы Римского - ФОТО

19 / 02 / 2025, 22:02

Полностью соблюдаются требования радиационной безопасности - МЧС отреагировало на жалобы жителей дома на нарушения в деятельности клиники HARMONY

19 / 02 / 2025, 21:40

На надгробии Мухаммеда Физули отражено, что он является азербайджанским поэтом - ФОТО

19 / 02 / 2025, 21:20

Танзила Нарбаева: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился восхитительных успехов - ФОТО

19 / 02 / 2025, 21:00

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и «скромно успешным комиком»

19 / 02 / 2025, 20:40

Президент ОАЭ ознакомился с продукцией оборонного назначения азербайджанского производства

19 / 02 / 2025, 20:20

Премьер Армении: Необходимо принять новую конституцию

19 / 02 / 2025, 20:00

Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси - ФОТО

19 / 02 / 2025, 19:55

Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии - ФОТО0

19 / 02 / 2025, 19:50

Путин: Никто Украину из переговорного процесса не исключает

19 / 02 / 2025, 19:45

Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана - ФОТО

19 / 02 / 2025, 19:45

FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдовы

19 / 02 / 2025, 19:30

Организован медиатур по первому инклюзивному кафе в Баку - кафе «Kaşalata» - ФОТО

19 / 02 / 2025, 19:15

Микаил Джаббаров провел встречу с управляющим директором Boston Consulting Group

19 / 02 / 2025, 19:00
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31