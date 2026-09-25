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Общество

Объявлены сроки выбора специальностей в средних специальных учебных заведениях

Фаига Мамедова09:45 - Сегодня
Объявлены сроки выбора специальностей в средних специальных учебных заведениях

Продолжается выбор специальностей на вакантные плановые места в средних специальных учебных заведених на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили 1news.az в ГЭЦ, выбор специальностей на пустующие плановые места продлится до 23:59 27 сентября.

К участию в конкурсе по приему студентов на вакантные места в средних специальных учебных заведениях допускаются абитуриенты, набравшие общий балл не менее 50, а также не менее 10 баллов по каждому из предметов - язык обучения (азербайджанский или русский) и математика (ограничения по баллам по иностранному языку не применяются).

К конкурсу же по специальностям, требующим особых способностей, допускаются абитуриенты, набравшие общий балл не менее 40 (ограничения по баллам по предметам не применяются) и получившие оценку «удовлетворительно» на экзаменах по способностям, проводимых соответствующей комиссией.

Выбор специальностей осуществляется через интернет. На этапе выбора специальностей абитуриенты должны выбрать желаемые для поступления специальности, ввести их коды в «Электронное заявление выбора специальностей абитуриента» и подтвердить его.

По состоянию на 09:15 25 сентября свои заявления подтвердили 1356 абитуриентов (азербайджанский сектор - 1222, русский сектор - 134).

Список вакантных плановых мест опубликован в 11-м выпуске журнала «Абитуриент».

Приобрести журнал можно в главном административном здании ГЭЦ (город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299), в пункте продажи «Абитуриент» (город Баку, Низаминский район, улица Давуда Аслана, 2А), а также в книжных магазинах, либо заказать на сайте www.abiturient.az и в приложении Wolt: https://abiturient.az/wolt.

Электронную версию журнала (в формате PDF) можно получить на сайте www.abiturient.az.

 

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