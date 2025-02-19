Генеральный секретарь: Азербайджан продемонстрировал пример крепкого сотрудничества

Азербайджан продемонстрировал пример крепкого сотрудничества, взяв на себя председательство в Азиатской парламентской ассамблее. Ассамблея полностью реализовала предстоящие программы под председательством Азербайджана.

Об этом заявил генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) Мохаммед Реза Маджиди в ходе своего выступления на проходящей в Баку 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

«В современном мире нации и государства сталкиваются с различными проблемами. Парламентскую дипломатию необходимо и дальше укреплять, чтобы мы могли предотвратить крах международного миропорядка и безопасности. Сегодня, как члены парламента, мы должны сделать все возможное», - сказал генеральный секретарь.

Источник: АЗЕРТАДЖ