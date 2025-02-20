Выпивший вечером водитель наутро может быть нетрезвым - ВИДЕО

Выпитый бокал пива или энергетический напиток, содержащий алкоголь, могут показать водителя нетрезвым на алкотестере, это зависит от дозы выпитого.

Об этом заявил заместитель директора Республиканского наркологического центра Ильхам Мамедов, сообщает Avtosfer.az.

Он сказал, что человеку, употребившему алкоголь, не следует управлять транспортным средством в течение как минимум 12 часов. Если прошло определенное время, но человек чувствует себя некомфортно, ему все равно не следует садиться за руль.

Ильхам Мамедов отметил, что в некоторых лекарствах также может содержаться определенное количество алкоголя, что проявится во время тестирования. Но это не превышает процент, запрещенный законом. Алкотестеры также следует проверять раз в год.

В любом случае, садясь за руль в нетрезвом виде, вы подвергаете риску свою жизнь и жизни окружающих. Мировой опыт также показывает, что большинство наиболее серьезных аварий или несчастных случаев, повлекших за собой гибель нескольких человек, происходит по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.