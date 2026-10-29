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«Поддерживаю действия «Гражданского договора»: Пашинян о драке в парламенте

Редакция 1news13:22 - Сегодня
«Поддерживаю действия «Гражданского договора»: Пашинян о драке в парламенте

Премьер-министр Армении заявил, что поддерживает действия фракции "Гражданский договор" в ходе драки в Национальном Собрании.

"Я не раз говорил, что осуждаю насилие, и еще раз хочу это подчеркнуть. Но поддерживаю предпринятые сегодня "Гражданским договором" шаги. Потому что, если кто-то представляет оппозицию, он не должен наглеть", - сказал Пашинян.

По его словам, и в прошлом член "Сильной Армении" вел себя нагло с трибуны парламента, несмотря на призывы и не попросил прощения. Было понятно, что все этим закончиться.

Пашинян заявил, что вся ответственность за произошедшее лежит на оппозиции.

На реплику журналиста о том, что в ход пошло кресло (его бросил вице-спикер Ваагн Алексанян - ред.), Пашинян ответил: "креслом или чем-то еще – поддерживаю, соразмерно и правильно".

Массовая драка произошла между депутатами парламента Армении в ходе заседания законодательного органа в четверг. 

Источник: Sputnik Армения

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