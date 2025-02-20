В Кремле обеспокоены планами Европы разместить военных в Украине

Кремль внимательно отслеживает все сообщения о планах Европы разместить своих военных в Украине, они вызывают у него обеспокоенность.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что заявления на этот счет иногда противоречивы.

Ранее британская The Daily Telegraph, ссылаясь на западных чиновников, сообщила, что европейские союзники Украины намерены предложить Вашингтону разместить там 30 тыс. военных из стран Европы.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украине, это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас», - сказал представитель Кремля.

Источник: ТАСС