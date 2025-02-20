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На Ozon в Азербайджане появились товары из Китая и Турции – ФОТО

First News Media15:50 - Сегодня
На Ozon в Азербайджане появились товары из Китая и Турции – ФОТО

Ozon Азербайджан открывает продажу товаров из Китая и Турции для жителей республики.

На витрине маркетплейса уже появилось более 8 млн товаров, которые покупатели могут заказать напрямую у зарубежных продавцов — от одежды и обуви до бытовой техники и товаров для дома. Доставка заказов будет бесплатной и займет не больше 2 недель из Турции и около месяца – из Китая.

Получить свой заказ из Поднебесной жители республики смогут в отделениях Azerpost по всей стране, из Турции – в пунктах выдачи ASE (UNI). Выбрать ближайший пункт самовывоза можно при оформлении заказа на сайте или в приложении Ozon. Доставка заказов из Турции займет от 7 до 12 дней, из Китая – от 3 до 4 недель.

Уже сейчас жителям Азербайджана доступно более 8 млн товаров из Китая и Турции в различных категориях – от одежды и обуви, аксессуаров и косметики до товаров для ремонта, автотоваров и мебели. Со временем ассортимент товаров из-за рубежа будет расширяться.

«Аудитория активных покупателей Ozon в Азербайджане продолжает расти. С открытием продаж товаров из Китая и Турции мы сможем предложить нашим клиентам еще больше востребованных товаров по лучшей цене – по нашему опыту, цены от продавцов из этих стран оптимальны и наиболее привлекательны для покупателей. Мы уверены, что подобное расширение ассортимента на азербайджанской витрине поможет не только удовлетворить растущие потребности наших покупателей, но и улучшит их клиентский опыт»,отметил директор по операциям и развитию Ozon в СНГ и на Ближнем Востоке Алексей Сапон.

Ozon развивает трансграничное направление бизнеса с 2020 года. На сегодняшний день у компании более 130 тыс. продавцов из Китая и Турции, которые поставляют товары покупателям из России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

Ozon вышел на рынок Азербайджана летом 2024 года. Средний срок доставки товаров в республику составляет около двух недель. Покупатели маркетплейса могут получить свои заказы в ПВЗ партнеров ASE (UNI) и GBS Export, а также курьерской доставкой компании Unitrade.

В дальнейшем Ozon планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру — складские комплексы, собственную службу доставки и сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов по франшизе.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Беларуси, России, Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований более чем в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 53,5 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 550 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.

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