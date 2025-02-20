В Грузии не исключили участия в формате «три плюс три» в будущем

Грузия, возможно, в будущем станет участвовать в работе формата «три плюс три» по ключевым проблемам Южного Кавказа, если для этого сложатся определенные обстоятельства.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Георгий Вольский журналистам.

«В будущей перспективе, может быть, что-то возникнет (для участия Грузии в формате «три плюс три» - ред.), однако на данном этапе ничего такого не предвидится, чтобы наше участие в этом формате было оправданным политически или экономически. Так что давайте дождемся процессов», - сказал Вольский.

Он добавил, что в этом вопросе Грузии надо придерживаться правильной политики. «У Грузии, к сожалению, нет того ресурса, который смог бы повлиять на процессы в мире, однако мы избрали правильную политику и по сей день сохранили стабильность в нашей стране», - сказал политик.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду подтвердил, что двери для Грузии в формате «три плюс три» открыты, а «кресло стоит».

В формат «три плюс три» входят Азербайджан, Армения и Грузия, а также Россия, Иран и Турция.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей на Южном Кавказе выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею. Грузия заявила, что не планирует участвовать в данной инициативе, но предлагает Баку и Иревану для поддержания мира свой формат переговоров в виде «тройки».

10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы «три плюс три» на уровне заместителей министров иностранных дел. Представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече. Всего прошло три заседания.

Источник: ТАСС