Бербок заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. Об этом она сообщила на подкасте «G Spot», передает издание Focus.

«Я все еще помню это», — подчеркнула она, отметив, что пережила «много, много» такого рода случаев. По ее словам, один из подобных инцидентов имел место еще в школе.

Как сообщила Бербок, впоследствии она неоднократно поднимала в политике проблему домогательств.

Источник: Газета.ру