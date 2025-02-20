В США допустили снятие санкций с РФ

США отменят антироссийские санкции, если сочтут нужным.

Об этом заявил в эфире телеканала Bloomberg TV американский министр финансов Скотт Бессент.

«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным», - сказал он, комментируя план президента США Дональда Трампа по Украине.

Источник: ТАСС