В США допустили снятие санкций с РФ
США отменят антироссийские санкции, если сочтут нужным.
Об этом заявил в эфире телеканала Bloomberg TV американский министр финансов Скотт Бессент.
«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным», - сказал он, комментируя план президента США Дональда Трампа по Украине.
Источник: ТАСС
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