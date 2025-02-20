В Баку откроется очередная воскресная ярмарка «Из села в город»

22-23 февраля в Баку пройдет воскресная ярмарка «Из села в город», проводимая ОАО Aqrar Tədarük və Təchizat при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщили в Министерстве, на этой неделе на ярмарке ожидается участие более 50 фермеров из более 20 регионов.

Основной целью проведения ярмарки является создание альтернативного канала продажи для местных фермеров, а также обеспечение жителей города качественной сельскохозяйственной продукцией.

На ярмарке, проходящей по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро «Гянджлик», перед парком Ататюрка), заранее прошедшие регистрацию фермеры из различных регионов смогут реализовать свыше 160 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции. Отметим, что контроль за качеством реализуемой продукции осуществляет Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. На ярмарке действует мобильная пищевая лаборатория, где граждане могут проверить качество продукции.

Отметим, что фермеры, желающие принять участие в воскресной ярмарке «Из села в город», могут обратиться в колл-центр +994 50 400 88 99 или подать заявку через аккаунты ярмарки в социальных сетях. Участие в ярмарке бесплатное. Фермеры, которые примут участие в ярмарке, будут бесплатно обеспечены прилавками, весами, другими необходимыми принадлежностями и оборудованием. Воскресные ярмарки продлятся до начала марта нынешнего года.