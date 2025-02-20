В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые требования о принудительной посадке

В Азербайджане будет разрешено уничтожение воздушных судов, не соблюдающих особые требования о принудительной посадке, в связи с которыми нет достоверной информации о наличии на их борту пассажиров, не виновных в совершении нарушений, или в целях самообороны.

Это нашло отражение в поправке, внесенной Кабинетом министров в «Правила применения дежурных сил и боевой техники Войск противовоздушной обороны против воздушных судов и летательных аппаратов, нарушивших государственную границу».

В этом случае сначала будет открываться предупредительный огонь.

По действующему до сих пор правилу, открывать огонь по гражданским воздушным судам разрешалось при наличии у аэродрома информации о том, что при захвате этих воздушных судов они находились в бездейственном состоянии и без пассажиров. Даже в этом случае сначала должен быть открыт предупредительный огонь.

Источник: АПА