В связи с незаконной вырубкой деревьев в Загатальском районе ряд должностных лиц отстранен от занимаемых должностей

Генпрокуратура и Министерство экологии Азербайджана выступили с заявлением в связи с расследованием незаконной вырубки 140 деревьев в Загатальском районе.

Отмечается, что работы велись без контроля профильных ведомств, а ущерб был нанесён из-за непрофессиональной обрезки деревьев.

В связи с нарушением экологических норм и использованием служебного положения были отстранены от занимаемых должностей директор «14 номерного дорожного эксплуатационного управления», директор «Озеленения автомобильных дорог №8», представитель исполнительной власти Загатальского района. Также временно отстранены два должностных лица РЭТСИ №7.

Следственные мероприятия продолжаются.