Продолжается судебный процесс над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

20 февраля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Председательствовавший на заседании суда судья Зейнал Агаев разъяснил каждому из обвиняемых суть выдвинутого против них каждого обвинения, юридическую квалификацию вменяемых им деяний, наказание, предусмотренное уголовным законом за данные деяния, и права, которыми обладают потерпевшие, а также спросил у них, считают ли они себя полностью или частично виновными, либо невиновными.

В начале судебного заседания адвокат обвиняемого Араика Арутюняна, обратившись к суду заявил о желании провести конфиденциальную встречу с подзащитным. Суд удовлетворил ходатайство и создал условия для конфиденциальной встречи.

Ни один из обвиняемых не признал себя виновным по объявленным им обвинениям.

Обвиняемый Араик Арутюнян говорил несколько подробно и сказал, что сожалеет о произошедших фактах преступлениях: «Я ознакомился с предъявленными прокуратурой обвинениями. Мне известно, какие процессы произошли в Карабахе в последние 34 года. Сожалею. Конфликт произошел по подстрекательству советских спецслужб. Поэтому мы считаем себя жертвами».

Затем старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев озвучил предложение стороны обвинения относительно последовательности изучения доказательств в ходе судебного расследования.

Другие участники процесса, в том числе обвиняемые и их защитники поддержали предложение стороны обвинения.

Председательствовавший на судебном заседании судья Зейнал Агаев разъяснил сторонам уголовного процесса порядок изучения доказательств в ходе судебного расследования.

Далее обвиняемым было предложено свободно дать показания в установленной судом последовательности. Обвиняемые и их защитники, обратившись к суду, попросили дополнительное время для подготовки к даче показаний и повторного рассмотрения предоставленных им материалов уголовного дела.

Суд удовлетворил их просьбу и отложил заседание.

Очередное заседание суда было назначено на 24 февраля.

Очередное судебное заседание начнется свободными показаниями обвиняемого Аркадия Гукасяна.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.