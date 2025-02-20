Российского актера заочно приговорили на Украине к 10 годам тюрьмы

Российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы на Украине, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов. <...> Злоумышленнику назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Певцова обвиняют в том, что он «неоднократно распространял антиукраинские нарративы» и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Приговор вынесли по трем статьям: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».

Источник: РБК