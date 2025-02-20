Трамп намерен выяснить, на что ушли все выделенные Киеву деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время разобраться, где все выделенные Вашингтоном Киеву деньги.
«Пришло время выяснить, что случилось со всеми деньгами. Он [Владимир Зеленский] заявил, что не знает, где половина денег, или что-то вроде того. А я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине», - сказал американский лидер, беседуя на борту своего самолета с журналистами пресс-пула Белого дома, которые распространили его высказывания.
В начале февраля Зеленский заявил, что не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $200 млрд на военную помощь. По его данным, Украина получила от США лишь немногим более $76 млрд.
Источник: ТАСС
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